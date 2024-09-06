Миллиардер США Дэвид Сакс в шутливой форме обратился к избирателям своей страны после заявления Владимира Путина на ВЭФ. На мероприятии Путин сказал, что Москва может поддержать вице-президента Камалу Харрис на выборах. Свою реакцию Сакс опубликовал в соцсети X.

"Американца нужно выступить против Путина, отвергнув его кандидата, неэффективную и слабую Камалу Харрис", — написал Сакс, добавив сатирический оттенок в заявление.

Ранее Владимир Путин сообщил, что Джо Байден был фаворитом Кремля на предстоящих выборах. Однако из-за его выхода из гонки Россия готова поддержать Харрис. Путин также отметил, что Байден лично рекомендовал сторонникам голосовать за Харрис, и поэтому Москва будет поддерживать её. В итоге если победит Харрис — её выбрал Путин, ведь так сказал Трамп. Однако если победит Дональд Трамп, то и его выбрал Владимир Путин, если верить словам Хиллари Клинтон.

Фото: commons.wikimedia.org/Gage Skidmore from Peoria (Commons Attribution 2.0 Generic license)