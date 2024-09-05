Талибы опровергли угрозу со стороны ИГ* в Афганистане

Движение "Талибан"* (признано террористическим и запрещено в РФ), находящееся у власти в Афганистане, заявило, что группировка "Исламское государство"* (ИГ, также запрещена в РФ) не имеет сильных позиций в стране, поскольку потерпела поражение. Об этом сообщает агентство ЭФЭ.
"Мы не согласны с сообщениями, в которых ИГ* называют угрозой для Афганистана. ИГ* проиграл, его логова уничтожены, и вербовать сторонников он не может", — отметил представитель руководства талибов Хамдулла Фитрат.
Фитрат также критиковал ООН, обвиняя организацию в распространении лжи о присутствии ИГ* в Афганистане и возможности совершать нападения на другие страны с территории государства.
В понедельник смертник привёл в действие взрывчатку в афганской столице, в результате чего погибли шесть человек. Ответственность за теракт взяла на себя группа ИГ*, по данным ЭФЭ. Согласно опубликованному в январе 2024-го докладу генсека ООН Антониу Гутерриша, угроза со стороны ИГИЛ* в Афганистане "остаётся высокой".
*террористическая группировка, запрещена в РФ.
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