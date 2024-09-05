Маттарелла открыл встречу глав парламентов G7 и обсудил важность демократии

Президент Италии Серджо Маттарелла открыл встречу глав нижних палат парламентов стран "Большой Семёрки", которая будет проходить до субботы в Вероне.

"Это событие обогащает календарь парламентской дипломатии диалогом между демократиями, который приобретает решающее значение для будущего обществ. Демократия, мир и свобода — это ценности, берущие начало и защиту в парламентских институтах," — заявил Маттарелла на церемонии открытия.

После этого он перешёл к критике действий Москвы на Украине, о чём его канцелярия сообщила на сайте. Президент подчеркнул необходимость сотрудничества, отметив, что ни одна страна не способна решить проблемы миграции, безопасности, ИИ и экономики в одиночку.

"Демократия — это повседневное усилие, и никто не осознаёт это лучше, чем работающие в парламентах", — добавил Маттарелла.

Фото: сommons.wikimedia.org/Quirinale (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)