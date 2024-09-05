Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 06.09.2024 : 89,7044
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 06.09.2024 : 99,1927
Президент Италии Маттарелла открыл встречу парламентариев G7
  1. Главная
  2. Мир

Маттарелла открыл встречу глав парламентов G7 и обсудил важность демократии

Президент Италии Маттарелла открыл встречу парламентариев G7

Президент Италии Серджо Маттарелла открыл встречу глав нижних палат парламентов стран "Большой Семёрки", которая будет проходить до субботы в Вероне.

"Это событие обогащает календарь парламентской дипломатии диалогом между демократиями, который приобретает решающее значение для будущего обществ. Демократия, мир и свобода — это ценности, берущие начало и защиту в парламентских институтах," — заявил Маттарелла на церемонии открытия.

После этого он перешёл к критике действий Москвы на Украине, о чём его канцелярия сообщила на сайте. Президент подчеркнул необходимость сотрудничества, отметив, что ни одна страна не способна решить проблемы миграции, безопасности, ИИ и экономики в одиночку.

"Демократия — это повседневное усилие, и никто не осознаёт это лучше, чем работающие в парламентах", — добавил Маттарелла.

Фото: сommons.wikimedia.org/Quirinale (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)

Мир

Посол РФ Антонов: санкции США сделали доллароцентричную систему рисковой

Посол РФ Антонов: санкции США сделали доллароцентричную систему рисковой

Санкции Штатов убеждают мировое сообщество в том, что доллароцентричная система имеет серьёзные риски. Об этом заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов, слова которого передаёт Telegram-канал посольства.

Читать полностью
Белый дом просит Google, Microsoft и Amazon помочь с VPN-доступом в РФ

Белый дом просит Google, Microsoft и Amazon помочь с VPN-доступом в РФ

Белый дом обратился к американским технологическим компаниям, таким как Google, Microsoft и Amazon, с просьбой помочь обеспечить доступ к спонсируемым США VPN-сервисам в России, Иране и ряде других государств, сообщает агентство Рейтер, ссылаясь на президента организации Open Technology Fund (OTF) Лору Каннингем.

Читать полностью

Общество

Анастасия Волочкова обратилась к парализованному отцу:

Анастасия Волочкова обратилась к парализованному отцу: "Папа, живи!"

Балерина Анастасия Волочкова показала себя заботливой дочерью, поспешив на помощь к парализованному отцу.

Читать полностью
Правительство выделило почти 900 миллионов на поддержку ЖКХ

Правительство выделило почти 900 миллионов на поддержку ЖКХ

Правительство России выделило из резервного фонда более 822 миллионов рублей на софинансирование региональных программ по развитию предприятий энергетики и жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) в Дагестане, Ингушетии и Северной Осетии.

Читать полностью

Новости