Альтернатива газу из России: Чехия предложила новый маршрут для Центральной Европы

Министр промышленности Чехии Йозеф Сикела предложил альтернативный маршрут доставки голубого топлива в случае прекращения транзита газа из РФ через Украину. В письме к еврокомиссару Кадри Симсон он заявил, что чешская транспортная газовая система обладает достаточной мощностью для замены текущего транзитного маршрута.
Это заявление прозвучало на фоне неопределённости по поводу продления соглашения между Москвой и Киевом по транзиту газа, срок которого истекает в конце 2024 года. Сикела отметил, что странам Центральной Европы пора искать альтернативные поставки газа из Западной Европы, чтобы избежать зависимости от газа РФ даже в изменённом виде.
Ранее Германия призывала Евросоюз отказаться от последних 20% импорта энергоносителей из России, ссылается Bloomberg на письмо министра экономики ФРГ Роберта Хабека и Сикелы. Для этого ФРГ совместно с Чехией хотели созвать рабочую группу, которая определит способы поэтапного полного отказа от поставок газа из РФ, включая СПГ, а также нефти и ядерного топлива.
Фото: commons.wikimedia.org/Tash 02 (Creative Commons Attribution 4.0 International)
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