В Белом доме просят Путина не вмешиваться в выборы президента США

Кирби: Белый дом призвал Путина не говорить о выборах в США

Белый дом выразил недовольство комментариями Владимира Путина о президентских выборах в Америке. Представитель Джон Кирби заявил, что определять, кто будет следующим президентом Штатов, может только американский народ.

"Мы будем признательны, если господин Путин перестанет говорить о наших выборах и вмешиваться", — отметил чиновник.

Ранее, 5 сентября, Путин заявил, что Россия поддержит кандидатуру Камалы Харрис от Демпартии на предстоящих выборах, добавив, что ранее "фаворитом" Москвы являлся Джо Байден, однако его "сняли" с гонки.

Телеканал Sky News отметил, что высказывания Путина демонстрируют интригу и сарказм, поскольку лидер РФ "не всегда говорит о том, что думает". Также предприниматель из ФРГ Ким Дотком охарактеризовал Путина как шахматного гроссмейстера за речь о поддержке Харрис. На фоне этих заявлений в Вашингтоне появились призывы к Харрис объясниться по поводу слов Путина о её поддержке.

Фото: commons.wikimedia.org/Пресс-служба Президента России (Creative Commons Attribution 4.0 International)