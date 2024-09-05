Алиханов предупреждает о рисках смены подрядчика для проекта "Байкал"

Глава Минпромторга Антон Алиханов сообщил, что смена подрядчика по проекту "Байкал" (ЛМС-901) приведёт к задержке сроков выпуска самолёта. Ранее вице-премьер Юрий Трутнев высказывался о необходимости таких изменений.
"Смена подрядчика не ускорит, а затянет срок реализации. Процедура будет включать судебные разбирательства и штрафы. Конечным итогом будет необходимость в конкурсных процедурах и ухудшение финансового положения производителя, который является также исполнителем в рамках ГОЗ", — заявил Алиханов.
Министр отметил, что замена подрядчика негативно скажется на финансовом состоянии производителя, который выполняет гособоронзаказы. Юрий Трутнев ранее предложил для ускорения создания "Байкала" вернуться на несколько шагов и поискать таланты.
Президент Владимир Путин на пленарном заседании ВЭФ призвал ускорить разработку самолёта "Байкал" и запустить его в ближайшее время. Алиханов подчеркнул, что этот вопрос под особым контролем Минпромторга и Минтранса. Сроки сдачи ЛМС-901 сдвинуты на 2026 год, сообщил Денис Мантуров. По его словам, проект изначально был рассчитан на использование иностранных двигателя и винта, но компоненты требуют импортозамещения.
Фото: commons.wikimedia.org/Kirill Borisenko (Creative Commons Attribution 4.0 International)
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