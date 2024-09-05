Столтенберг: Китай должен быть включён в новые соглашения по ядерному разоружению

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что мировое сообщество нуждается в новых соглашениях по разоружению в области ЯО. И такие соглашения должны включать Поднебесную.
"Сейчас почти нет соглашений по разоружению, регулирующих атомное оружие и обеспечивающих открытость. Нужно их вернуть… Следующие соглашения должны также включать Китай", — отметил Столтенберг в мэрии Осло. Трансляция велась изданием VG.
В конце августа Дональд Трамп высказал мнение, что ядерное оружие представляет собой главную проблему как для Америки, так и для мира, и подчеркнул необходимость предотвращения удара ЯО. Он также выразил уверенность, что Пекин в течение ближайших 4-5 лет сможет "догнать США" в плане ядерных арсеналов.
В понедельник представитель МИД КНР Мао Нин, комментируя уточнение ядерной стратегии России, заявил, что ядерную войну вести нельзя, и призвал все стороны сохранять спокойствие и проявлять сдержанность.
Фото: commons.wikimedia.org/Kjetil Ree (Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported)
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