Лавров об уголовном деле Павла Дурова: Франция игнорирует запросы России

Министр Сергей Лавров сообщил, что российские власти контактируют с адвокатами Павла Дурова после его ареста. По словам Лаврова, адвокаты согласились рассмотреть предложения о содействии, но позже перестали реагировать.

Лавров отметил, что сразу после появления информации об аресте Дурова российский МИД обратился в МИД Франции с просьбой предоставить информацию и консульский доступ, и направил официальную ноту. Однако французские власти настаивают на применении своего законодательства из-за гражданства Дурова, что затрудняет взаимодействие с властями РФ.

По мнению Лаврова, французские коллеги утверждают, что в этом деле нет политической подоплёки, как заявлял президент Эмманюэль Макрон. Однако российский министр выразил сомнение в этом утверждении. Лавров также отметил, что Запад давно стремится контролировать популярные площадки в Сети и напомнил о запрете на аккредитацию Russia Today и Sputnik во Франции и Америке: это противоречит принципам свободы информации, провозглашённым в Парижской хартии и прочих документах.

Фото: commons.wikimedia.org/ДИП МИД РФ (фотограф Эдуард Песов) (Creative Commons Attribution 4.0 International)