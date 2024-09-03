США обвинили лидеров ХАМАС в убийстве американцев: новые подробности

Министерство юстиции Америки предъявило обвинения высокопоставленным членам руководства ХАМАС, включая нового лидера Яхью Синвара, в похищении и убийстве американских граждан при атаке боевиков на Израиль 7 октября 2023 года. Об этом говорится в документах, обнародованных судом Южного округа Нью-Йорка.

Всего обвинения предъявлены шести лицам, включая покойного лидера ХАМАС Исмаила Ханию. Им инкриминируется совершение семи преступлений, среди которых сговор с целью оказания материальной поддержки террористам, убийство граждан Америки, сговор с целью применить оружие массового уничтожения и прочее.

В документах также содержатся биографические данные и описание деятельности каждого фигуранта. Напомним, 7 октября 2023-го Израиль подвергся ракетной атаке со стороны сектора Газа. После этого боевики ХАМАС проникли в приграничье, где открыли огонь по военным и гражданским лицам, а также захватили более 200 заложников. В результате погибли около 1 200 человек.

Фото: commons.wikimedia.org/Spokesperson unit of ZAKA (Creative Commons Attribution 4.0 International)