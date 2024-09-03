Госдеп США в связи с визитом Владимира Путина в Улан-Батор заявил, что понимает сложное положение Монголии и намерен продолжать её поддерживать. Однако в Вашингтоне рассчитывают на выполнение международных обязательств.
"Мы понимаем, в какой сложной ситуации Монголия… Мы продолжим её поддерживать, но считаем важным выполнение международных обязательств. Мы рассчитываем, что Монголия будет поддерживать принципы Хартии ООН", — отметил на брифинге представитель Госдепа Мэттью Миллер.
Он пояснил, что сложность положения Монголии состоит в том, что она "словно в сэндвиче зажата" между крупными соседями. Тем не менее, подчеркнул Миллер, Штаты считают важным, чтобы власти Монголии продолжали поддерживать верховенство закона и "ясно донесли до Москвы, что они поддерживают территориальную целостность Украины".
Фото: commons.wikimedia.org/IAEA Imagebank (Commons Attribution 2.0 Generic license)
Индийский город кишит крокодилами после наводнения
Улицы города Вадодара в индийском штате Гуджарат кишит гигантскими крокодилами после разлива реки Вишвамитри, вызванного рекордным количеством осадков.После наводнения жителям Вадодары приходится быть начеку из-за везде подстерегающей их опасности — крокодилов.
Парламентарий Галлоуэй: Россия при Путине за 21 год стала одной из успешнейших держав в мире
Бывший парламентарий Британии и лидер Партии рабочих Джордж Галлоуэй заявил, что Россия под руководством Владимира Путина стала одной из самых успешных стран мира. В выступлении на YouTube он отметил, что РФ смогла восстановиться после 1990-х годов, когда в тяжёлом состоянии подвергалась эксплуатации со стороны олигархов Запада.
Марина Юдашкина поздравила дочь с оловянной свадьбой
Вдова Валентина Юдашкина Марина Юдашкина обратилась к дочери Галине и зятю Петру в знаменательный день.
Супруга Павла Мамаева объяснила выбор имени для сына
Супруга футболиста Павла Мамаева Надежда Санько рассекретила имя новорождённого сына.