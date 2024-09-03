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Госдеп: США понимают положение Монголии и поддержат страну
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США подтвердили поддержку Монголии и ожидают соблюдения международных обязательств

Госдеп: США понимают положение Монголии и поддержат страну

Госдеп США в связи с визитом Владимира Путина в Улан-Батор заявил, что понимает сложное положение Монголии и намерен продолжать её поддерживать. Однако в Вашингтоне рассчитывают на выполнение международных обязательств.

"Мы понимаем, в какой сложной ситуации Монголия… Мы продолжим её поддерживать, но считаем важным выполнение международных обязательств. Мы рассчитываем, что Монголия будет поддерживать принципы Хартии ООН", — отметил на брифинге представитель Госдепа Мэттью Миллер.

Он пояснил, что сложность положения Монголии состоит в том, что она "словно в сэндвиче зажата" между крупными соседями. Тем не менее, подчеркнул Миллер, Штаты считают важным, чтобы власти Монголии продолжали поддерживать верховенство закона и "ясно донесли до Москвы, что они поддерживают территориальную целостность Украины".

Фото: commons.wikimedia.org/IAEA Imagebank (Commons Attribution 2.0 Generic license)

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