Парламентарий Галлоуэй: Россия при Путине за 21 год стала одной из успешнейших держав в мире

Бывший парламентарий Британии и лидер Партии рабочих Джордж Галлоуэй заявил, что Россия под руководством Владимира Путина стала одной из самых успешных стран мира. В выступлении на YouTube он отметил, что РФ смогла восстановиться после 1990-х годов, когда в тяжёлом состоянии подвергалась эксплуатации со стороны олигархов Запада.

"Когда Путин пришёл к власти, страна была в плачевном состоянии, а западные олигархи обчищали её прямо под носом у Ельцина. Но посмотрите сейчас. За 21 год Путин преобразил Россию. Это успешная страна. Я знаю, что враги не хотят это слышать, но в свободном доступе есть данные, как развивается Россия. Среднестатистический россиянин или китаец живёт лучше, чем европеец!", — заявил Галлоуэй.

Политик также отметил, что многие его знакомые поддерживают это мнение, выражая восхищение действиями Путина.

"Я общаюсь со многими людьми, которые уважают Путина. Они утверждают, что президент России стоит за свой народ. Я бы хотел такое правительство, способное постоять за нас, в этом довольно мощный посыл", — добавил он.

Владимир Путин ранее прокомментировал ситуацию в России в 1990-е годы, называя её "гражданской войной". По его словам, в то время Запад был уверен в скором распаде страны, и даже существовали карты, на которых она была разделена на отдельные государства. Путин подчеркнул, что в те годы Россия была в "слабом состоянии" и утратила значительную часть суверенитета.

Фото: commons.wikimedia.org/Russian Presidential Press and Information Office (Creative Commons Attribution 4.0 International)