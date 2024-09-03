Илон Маск: Starlink не включили над Крымом для атаки ВСУ из-за антироссийских санкций США

Американский миллиардер Илон Маск заявил, что отказал в активации спутниковой связи Starlink над Крымом для атаки ВСУ на корабли ВМФ РФ из-за соблюдения антироссийских санкций Америки. Ранее CNN сообщал, что Маск ограничил работу Starlink вблизи Крыма, сорвав украинскую атаку, однако сам предприниматель опроверг данные сведения.
Он уточнил, что система изначально не была активирована в регионе, хотя его попросили это сделать. Маск объяснил, что выполнение такого запроса Киева нарушило бы американские санкции против РЫ.
"Starlink получил запрет на включение спутников в то время над Крымом, поскольку это действие нарушило бы санкций США против России!", — написал он в социальной сети X.
Также предприниматель отметил, что использование Starlink для боёв превратило бы систему из коммерческой в военную, что дало бы другим странам право сбивать спутники. Маск подчеркнул, что его цель — помогать людям, а не участвовать в эскалации конфликта, который может спровоцировать Третью мировую войну.
Фото: commons.wikimedia.org/Tesla Owners Club Belgium (Commons Attribution 2.0 Generic license)
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