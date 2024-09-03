Бразилия выразила обеспокоенность ордером на арест оппозиционера Эдмундо Гонсалеса

Бразилия выразила глубокую обеспокоенность в связи с выдачей ордера на арест бывшего кандидата в президенты Венесуэлы Эдмундо Гонсалеса, пишет Рейтер. Генпрокуратура Венесуэлы заявила, что суд первой инстанции выдал ордер на задержание Гонсалеса, представляющего правую оппозицию, после того как он трижды не явился для дачи показаний.
Советник лидера Бразилии Селсу Аморим назвал этот арест "тревожащим неверным поступком". Он также отметил, что ситуация с выборами в Венесуэле остаётся неопределённой, подчеркнув: "Мы не видим победы ни одной из сторон".
Ранее выдачу ордера на арест Гонсалеса осудили несколько государств Латинской Америки, включая Панаму Эквадор, Аргентину, Перу, а также критически высказался глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.
Фото: commons.wikimedia.org/Sebastián Piñera E. from Santiago, Chile (Commons Attribution 2.0 Generic license)
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