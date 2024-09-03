ООН требует расследовать убийство израильских заложников как военное преступление

Управление верховного комиссара ООН призвало к расследованию убийства израильских заложников, совершенного палестинскими группировками. По заявлению УВКПЧ, убийство шести заложников как военное преступление требует независимого и транспарентного расследования, а также привлечения виновных к ответственности.

Верховный комиссар ООН Фолькер Тюрк отметил, что сообщения о казни без суда вызывают ужас и требуют внимания. УВКПЧ опубликовало это заявление на платформе X. Также 1 сентября представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари сообщил, что тела шести заложников были обнаружены в подземном туннеле Рафаха.

Среди погибших был россиянин Александр Лобанов. По информации Хагари, все шестеро были убиты незадолго до того, как израильские войска добрались до них. По данным Минздрава Израиля, все они были застрелены с близкого расстояния, а смерть наступила за два-три дня до осмотра тел. Радикальное движение ХАМАС утверждает, что они погибли в результате бомбардировок анклава Газы со стороны Армии обороны Израиля.

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