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Секретной службой США Байдену запрещено приближаться к толпам людей
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Секретная служба запретила Байдену подходить к толпам: меры безопасности ужесточены

Секретной службой США Байдену запрещено приближаться к толпам людей

Президент Америки Джо Байден признался, что Секретная служба запретила ему подходить к скоплениям людей из соображений безопасности. Во время общения с прессой в Белом доме Байден отметил: "Мне нельзя заходить в толпы. Секретная служба сказала не делать этого… Это слишком опасно".

Этот запрет стал особенно актуальным после покушения на Дональда Трампа во время предвыборного выступления в Пенсильвании. В результате Трамп был ранен в ухо, один из зрителей погиб, двое пострадали. Секретная служба Штатов ликвидировала подозреваемого, который стрелял с крыши здания на расстоянии 100 метров от сцены.

После этого инцидента МВД США объявило о проведении расследования работы Секретной службы. ФБР рассматривает этот случай как попытку покушения и акт внутреннего терроризма. Подозреваемым оказался 20-летний Томас Крукс. В итоге глава Секретной службы США Кимберли Читл подала в отставку 23 июля.

Фото: commons.wikimedia.org/Daniel Schwen (Creative Commons Attribution 4.0 International)

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