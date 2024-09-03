Секретная служба запретила Байдену подходить к толпам: меры безопасности ужесточены

Президент Америки Джо Байден признался, что Секретная служба запретила ему подходить к скоплениям людей из соображений безопасности. Во время общения с прессой в Белом доме Байден отметил: "Мне нельзя заходить в толпы. Секретная служба сказала не делать этого… Это слишком опасно".
Этот запрет стал особенно актуальным после покушения на Дональда Трампа во время предвыборного выступления в Пенсильвании. В результате Трамп был ранен в ухо, один из зрителей погиб, двое пострадали. Секретная служба Штатов ликвидировала подозреваемого, который стрелял с крыши здания на расстоянии 100 метров от сцены.
После этого инцидента МВД США объявило о проведении расследования работы Секретной службы. ФБР рассматривает этот случай как попытку покушения и акт внутреннего терроризма. Подозреваемым оказался 20-летний Томас Крукс. В итоге глава Секретной службы США Кимберли Читл подала в отставку 23 июля.
Фото: commons.wikimedia.org/Daniel Schwen (Creative Commons Attribution 4.0 International)
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