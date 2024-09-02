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Маск: демократы США – это партия преступников
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Илон Маск обвинил Демократическую партию США в связях с преступниками

Маск: демократы США – это партия преступников

Илон Маск, глава SpaceX и Tesla, высказался в адрес Демпартии Америки, назвав её "партией преступников". В посте на платформе X Маск заявил, что Демократическая партия проявляет излишнюю мягкость по отношению к преступникам, поскольку те голосуют за демократов.

"Демпартия ведёт себя так мягко с преступниками, поскольку они голосуют преимущественно за демократов, они не хотят обидеть клиентов. Демократическая партия — буквально стала партией преступников", — написал Маск.

Маск и ранее выражал поддержку республиканцу Дональду Трампу, который снова баллотируется на пост главы государства. Трамп неоднократно обвинял действующую администрацию Байдена в росте преступности в стране, связывая это с миграционным кризисом. По его словам, через южную границу Штатов в государство попадают люди, которые ранее отбывали сроки в тюрьмах или содержались в психиатрических клиниках.

Фото: commons.wikimedia.org/JD Lasica from Pleasanton, CA, US (Commons Attribution 2.0 Generic license)

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