Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 03.09.2024 : 90,0013
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 03.09.2024 : 99,2613
Политолог Хас: члены НАТО не против вступления Анкары в БРИКС
  1. Главная
  2. Мир

Политолог Керим Хас о возможном вступлении Турции в БРИКС и его влиянии на НАТО

Политолог Хас: члены НАТО не против вступления Анкары в БРИКС

Политолог Керим Хас убеждён, что вступление Турции в состав БРИКС не будет конфликтовать с членством страны в НАТО. Как передаёт "Абзац", Хас считает, что такой шаг является логическим продолжением развития отношений Анкары с Москвой и Пекином.

Он также отметил, что союзники Турции в Альянсе, такие как Вашингтон и Лондон, могут рассматривать это как возможность смягчить антизападный настрой БРИКС. Хас подчеркнул, что Турция пребывает в серьёзном экономическом кризисе, и она получит от членства в БРИКС больше преимуществ, нежели от изоляции. Он считает, что это может открыть новые возможности для взаимовыгодного сотрудничества с другими развивающимися государствами.

Известно, что 2 сентября Bloomberg сообщило о подаче Турцией заявки на вступление в БРИКС. По данным источников, турецкая администрация во главе с президентом Реджепом Эрдоганом, стремится укрепить сотрудничество с развивающимися странами.

Фото: commons.wikimedia.org/Ministério da Ciência (Commons Attribution 2.0 Generic license)

Мир

Volkswagen может закрыть свой завод в Германии и отменить мораторий на сокращения

Volkswagen может закрыть свой завод в Германии и отменить мораторий на сокращения

Как сообщает портал T-Online со ссылкой на заявление руководства, автоконцерн Volkswagen рассматривает возможность закрытия некоторых производственных площадок и сокращения штата сотрудников в рамках программы оптимизации расходов.

Читать полностью
США конфисковали самолёт Мадуро из-за нарушения санкций при его покупке

США конфисковали самолёт Мадуро из-за нарушения санкций при его покупке

Согласно информации, полученной от телеканала CNN, Соединённые Штаты конфисковали самолёт президента Венесуэлы Николаса Мадуро и перевезли его во Флориду.

Читать полностью

Общество

76 российских вузов перешли на электронные студенческие билеты и зачетки

76 российских вузов перешли на электронные студенческие билеты и зачетки

Студенты российских вузов могут пользоваться электронными студенческими билетами и зачётками через приложение и портал госуслуг. Теперь вместо студенческого билета можно открыть QR-код на экране смартфона, сообщили в Минцифры.

Читать полностью
Лариса Долина рассекретила имена своих самых любимых певцов

Лариса Долина рассекретила имена своих самых любимых певцов

Певица Лариса Долина назвала двух российских певцов, которых она считает лучшими.

Читать полностью

Новости