Политолог Керим Хас о возможном вступлении Турции в БРИКС и его влиянии на НАТО

Политолог Керим Хас убеждён, что вступление Турции в состав БРИКС не будет конфликтовать с членством страны в НАТО. Как передаёт "Абзац", Хас считает, что такой шаг является логическим продолжением развития отношений Анкары с Москвой и Пекином.
Он также отметил, что союзники Турции в Альянсе, такие как Вашингтон и Лондон, могут рассматривать это как возможность смягчить антизападный настрой БРИКС. Хас подчеркнул, что Турция пребывает в серьёзном экономическом кризисе, и она получит от членства в БРИКС больше преимуществ, нежели от изоляции. Он считает, что это может открыть новые возможности для взаимовыгодного сотрудничества с другими развивающимися государствами.
Известно, что 2 сентября Bloomberg сообщило о подаче Турцией заявки на вступление в БРИКС. По данным источников, турецкая администрация во главе с президентом Реджепом Эрдоганом, стремится укрепить сотрудничество с развивающимися странами.
Фото: commons.wikimedia.org/Ministério da Ciência (Commons Attribution 2.0 Generic license)
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