Путин и Великобритания: Новые шаги против электронных сигарет

Издание Politico обратило внимание на высказывания Владимира Путина о борьбе с электронными сигаретами. Эти слова прозвучали на уроке "Разговор о важном" в Кызыле, который прошёл в МБОУ СОШ №20.

Согласно материалу Politico, Путин не одинок в своей кампании против вейпов. Новое лейбористское правительство Британии также рассматривает меры по ограничению продажи и поставок одноразовых электронных сигарет. Ожидается, что планы по этому вопросу будут представлены после возвращения парламента с каникул.

В России Минздрав уже предупредил о новой болезни, связанной с использованием вейпов. Эта болезнь EVALI вызывает острое лёгочное повреждение с симптомами, схожими с вирусом COVID-19, и является результатом курения "электронок".

В осеннюю сессию Госдума может рассмотреть законопроект, предусматривающий полный запрет на продажу вейпов в России. Как сообщил один из авторов закона, глава думского комитета по соцполитике Ярослав Нилов, этот вопрос на повестке дня.

Фото: commons.wikimedia.org/Sarah Johnson from Irvine California (Commons Attribution 2.0 Generic license)