РФ и РБ подпишут договор о гарантиях безопасности в декабре: Рыженков сообщил детали

Министр МИД Белоруссии Максим Рыженков объявил, что Беларусь и РФ планируют подписать договор о гарантиях безопасности в декабре 2024-го. Об этом он сообщил на выступлении перед студентами Академии управления. По словам Рыженкова, подписание договора приурочено к 25-летию соглашения о Союзном государстве.
В договоре будут предусмотрены принципы использования и ядерного и обычного вооружения, а также другие методы защиты обоих государств. В свою очередь, Александр Лукашенко рассказал о том, что мир уже на краю пропасти.
"Борьба за технологическое лидерство, гонка вооружений снова подвела мир к краю пропасти. В той или иной части света уже искрит, противостояние идёт с оружием в руках. Очень жаль, что рядом с нами. Даже у нас. Цель — превратить Беларусь в горячую точку на карте мира. Это суровая правда жизни. И я хочу, чтобы вы поняли серьёзность исторического момента", — предупредил президент РБ.
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