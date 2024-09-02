Вагенкнехт о выборах: немцы хотят предотвратить большую войну и критикуют Шольца

Глава левой партии "Союз Сары Вагенкнехт" (ССВ) заявила, что результаты выборов в Саксонии и Тюрингии показали желание немцев избежать вовлечения в крупный конфликт в ЕС. На пресс-конференции, которую транслировал Welt, Вагенкнехт подчеркнула, что её партия заняла третье место в обеих землях: в Саксонии 15 мандатов из 120, в Тюрингии — 15 из 88.
Вагенкнехт неоднократно выступала против поставок оружия ВСУ и за дипломатическое разрешение конфликта. Она считает, что планы по размещению ракет США в Германии могут привести к прямому столкновению блока НАТО с Россией.
"Большой темой кампании стал вопрос войны и мира. Люди ожидают, что правительства земель будут отражать их позицию, голос большинства… Половина немцев боятся вовлечения страны в большую войну, на востоке это страх ещё больше", — заявила Вагенкнехт.
Она также привела данные опроса Forsa, согласно которому 2/3 жителей востока Германии отвергают планы по размещению американских ракет. Вагенкнехт добавила, что результаты выборов отражают общую неудовлетворённость политикой правящей коалиции. По её мнению, правительство Шольца управляет страной не в интересах народа и неэффективно в вопросах миграции и энергетики.
Фото: commons.wikimedia.org/Sven Teschke (Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported)
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