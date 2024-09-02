Посол Финляндии Марья Лийвала: интерес к русскому языку в Суоми останется

Новая посол Финляндии в РФ Марья Лийвала вступила в должность 1 сентября и прибыла в Москву. В интервью Yle Лийвала выразила сомнение в том, что интерес к русскому языку в Финляндии снизится, несмотря на политические обстоятельства. Дипломат рассказала, что во время учёбы на факультете политологии Хельсинкского университета выбрала русский и японский языки в качестве факультативов, так как они считались редкими и сложными.

"Я заметила, что изучение политической истории с русским языком — отличное сочетание, и я могу рекомендовать его. Наш сосед не сменится, и русский язык в Финляндии будет востребован", — заявила Лийвала.

Ранее министр Элина Валтонен и бывший посол Микко Хаутала выразили обеспокоенность снижением интереса к русскому языку в Финляндии. Helsingin Sanomat сообщал, что после начала СВО изучение русского языка в начальных школах Финляндии прекратилось. Хаутала отметил, что для понимания России и становления серьёзным экспертом знание языка остаётся важным.

Посол Лийвала также обратила внимание на прерванное сотрудничество между Финляндией и Россией в различных областях, включая заморозку университетских обменов. Тем не менее сохраняются связи в важных для Финляндии сферах, таких как взаимодействие пограничников, борьба с преступностью, транспорт и грузоперевозки. Лийвала надеется на возобновление сотрудничества в будущем.

В ходе интервью Лийвала также прокомментировала вопрос закрытых КПП между Финляндией и Россией, признав, что пока нет предпосылок для открытия границ. Для поездок между Финляндией и Россией она и её коллеги пользуются теми же маршрутами, что и другие пассажиры через Стамбул или Эстонию.

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