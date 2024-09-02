ЕС против визита Путина в Монголию: причина — ордер МУС

Евросоюз выразил обеспокоенность в связи с предстоящим визитом Владимира Путина в Монголию, учитывая ордер на арест, выданный судом МУС. Об этом заявила представитель внешнеполитической службы Европы Набиля Массрали.

"Мы видели сообщения о визите Путина в Монголию. Страна имеет право развивать международные связи согласно своим интересам. Тем не менее существует ордер на арест Владимира Путина", — отметила Массрали.

Она напомнила, что Монголия ратифицировала Римский статут МУС в 2002-ом и взяла на себя юридические обязательства. По её словам, Брюссель передал Монголии обеспокоенность по поводу визита Путина и подчеркнул свою позицию по ордеру Международного уголовного суда.

Визит президента РФ запланирован на 3 сентября, он примет участие в торжествах по случаю 85-летия победы монгольских ВС и СССР на Халхин-Голе. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отметил, что все аспекты визита тщательно проработаны, так он ответил на вопрос о переговорах с властями Монголии по поводу ордера МУС.

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