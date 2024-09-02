ЕС против визита Путина в Монголию: причина — ордер МУС

Евросоюз выразил обеспокоенность в связи с предстоящим визитом Владимира Путина в Монголию, учитывая ордер на арест, выданный судом МУС. Об этом заявила представитель внешнеполитической службы Европы Набиля Массрали.
"Мы видели сообщения о визите Путина в Монголию. Страна имеет право развивать международные связи согласно своим интересам. Тем не менее существует ордер на арест Владимира Путина", — отметила Массрали.
Она напомнила, что Монголия ратифицировала Римский статут МУС в 2002-ом и взяла на себя юридические обязательства. По её словам, Брюссель передал Монголии обеспокоенность по поводу визита Путина и подчеркнул свою позицию по ордеру Международного уголовного суда.
Визит президента РФ запланирован на 3 сентября, он примет участие в торжествах по случаю 85-летия победы монгольских ВС и СССР на Халхин-Голе. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отметил, что все аспекты визита тщательно проработаны, так он ответил на вопрос о переговорах с властями Монголии по поводу ордера МУС.
Фото: commons.wikimedia.org/premier.gov.ru (Creative Commons Attribution 4.0 International)
Нацбанк Украины предложил переименовать копейку
НБУ выступил с инициативой переименовать наименьшую денежную единицу. Национальный банк Украины предложил заменить копейки новыми монетами, которые называются «шаг». Они уже использовались в XVII-XX веках, сообщает глава украинского нацбанка Андрей Пышный.
Yle: Посол Финляндии в РФ Лийвала приступила к обязанностям в Москве
Новая посол Финляндии в РФ Марья Лийвала вступила в должность 1 сентября и прибыла в Москву. В интервью Yle Лийвала выразила сомнение в том, что интерес к русскому языку в Финляндии снизится, несмотря на политические обстоятельства.
Лариса Долина рассекретила имена своих самых любимых певцов
Певица Лариса Долина назвала двух российских певцов, которых она считает лучшими.
Ксения Собчак повела сына Платона в первый класс: пустила слезу
Ксения Собчак рассказала, какие эмоции у неё вызвало посещение школьной линейки сына Платона, который в этом году пошёл в первый класс.