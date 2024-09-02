Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 31.08.2024 : 91,1868
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 31.08.2024 : 100,7622
Массрали: ЕС обеспокоен визитом Путина в Монголию на фоне ордера МУС
  1. Главная
  2. Мир

ЕС против визита Путина в Монголию: причина — ордер МУС

Массрали: ЕС обеспокоен визитом Путина в Монголию на фоне ордера МУС

Евросоюз выразил обеспокоенность в связи с предстоящим визитом Владимира Путина в Монголию, учитывая ордер на арест, выданный судом МУС. Об этом заявила представитель внешнеполитической службы Европы Набиля Массрали.

"Мы видели сообщения о визите Путина в Монголию. Страна имеет право развивать международные связи согласно своим интересам. Тем не менее существует ордер на арест Владимира Путина", — отметила Массрали.

Она напомнила, что Монголия ратифицировала Римский статут МУС в 2002-ом и взяла на себя юридические обязательства. По её словам, Брюссель передал Монголии обеспокоенность по поводу визита Путина и подчеркнул свою позицию по ордеру Международного уголовного суда.

Визит президента РФ запланирован на 3 сентября, он примет участие в торжествах по случаю 85-летия победы монгольских ВС и СССР на Халхин-Голе. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отметил, что все аспекты визита тщательно проработаны, так он ответил на вопрос о переговорах с властями Монголии по поводу ордера МУС.

Фото: commons.wikimedia.org/premier.gov.ru (Creative Commons Attribution 4.0 International)

Мир

Нацбанк Украины предложил переименовать копейку

Нацбанк Украины предложил переименовать копейку

НБУ выступил с инициативой переименовать наименьшую денежную единицу. Национальный банк Украины предложил заменить копейки новыми монетами, которые называются «шаг». Они уже использовались в XVII-XX веках, сообщает глава украинского нацбанка Андрей Пышный.

Читать полностью
Yle: Посол Финляндии в РФ Лийвала приступила к обязанностям в Москве

Yle: Посол Финляндии в РФ Лийвала приступила к обязанностям в Москве

Новая посол Финляндии в РФ Марья Лийвала вступила в должность 1 сентября и прибыла в Москву. В интервью Yle Лийвала выразила сомнение в том, что интерес к русскому языку в Финляндии снизится, несмотря на политические обстоятельства.

Читать полностью

Общество

Лариса Долина рассекретила имена своих самых любимых певцов

Лариса Долина рассекретила имена своих самых любимых певцов

Певица Лариса Долина назвала двух российских певцов, которых она считает лучшими.

Читать полностью
Ксения Собчак повела сына Платона в первый класс: пустила слезу

Ксения Собчак повела сына Платона в первый класс: пустила слезу

Ксения Собчак рассказала, какие эмоции у неё вызвало посещение школьной линейки сына Платона, который в этом году пошёл в первый класс.

Читать полностью

Новости