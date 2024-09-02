Джабаров осудил предложение Тайваня к Китаю забрать Дальний Восток у России

Первый зампред Комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров отреагировал на предложение лидера Тайваня Лая Циндэ, призывающего Поднебесную вернуть российский Дальний Восток. В интервью "Ленте.ру" сенатор выразил возмущение словами Лая и подчеркнул, что Тайвань является частью КНР.

Ранее Лай Циндэ заявил, что раз Пекин считает Тайвань своей территорией, тогда он должен вернуть себе и Дальний Восток, утраченный по итогам Айгунского договора 1858 года.

"Оскорбительно предлагать Китаю такие идеи. Они чувствуют свою безнаказанность. Тайвань однозначно станет частью КНР — он и сейчас китайская территория де-юре, но и де-факто будет Китаем", — заявил Джабаров.

Айгунский договор, подписанный в 1858 году между Российской империей и империей Цин, закрепил за РФ территории Амурской области и частично Хабаровского края. В 1860 году Пекинский договор закрепил за Москвой и будущий Приморский край.

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