Турция осудила сериал Netflix о событиях 1974 года: "Чёрная пропаганда"

МИД Турции раскритиковал сериал "Фамагуста", который касается событий 1974 года. В ведомстве заявили, что данный проект представляет собой "чёрную пропаганду кипрско-греческой администрации", пишет Sözçü.
Сериал, выпущенный греко-кипрской стороной, планируется к выходу на Netflix 20 сентября. В МИД Турции подчеркнули, что проект является проявлением большого неуважения к памяти турок-киприотов, которые пережили события 1963-1974 годов. В министерстве считают, что попытки искажения фактов укрепляют решимость Анкары бороться за национальные интересы на Кипре.
Ранее лидер турок-киприотов Эрсин Татар обратился к Владимиру Путину с просьбой рассмотреть установление прямых отношений между Моквой и Республикой Северного Кипра (ТРСК). Татар также выразил надежду, что руководство Кремля и народ пересмотрят свою политику по отношению к Кипру, отметив, что прямые отношения с Северным Кипром полезны Турции в её стремлении развивать связи со всеми странами, включая Россию.
Фото: commons.wikimedia.org/CitizenGO (Commons Attribution 2.0 Generic license)
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