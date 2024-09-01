Турция осудила сериал Netflix о событиях 1974 года: "Чёрная пропаганда"

МИД Турции раскритиковал сериал "Фамагуста", который касается событий 1974 года. В ведомстве заявили, что данный проект представляет собой "чёрную пропаганду кипрско-греческой администрации", пишет Sözçü.

Сериал, выпущенный греко-кипрской стороной, планируется к выходу на Netflix 20 сентября. В МИД Турции подчеркнули, что проект является проявлением большого неуважения к памяти турок-киприотов, которые пережили события 1963-1974 годов. В министерстве считают, что попытки искажения фактов укрепляют решимость Анкары бороться за национальные интересы на Кипре.

Ранее лидер турок-киприотов Эрсин Татар обратился к Владимиру Путину с просьбой рассмотреть установление прямых отношений между Моквой и Республикой Северного Кипра (ТРСК). Татар также выразил надежду, что руководство Кремля и народ пересмотрят свою политику по отношению к Кипру, отметив, что прямые отношения с Северным Кипром полезны Турции в её стремлении развивать связи со всеми странами, включая Россию.

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