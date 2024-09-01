Кристиан Линднер о выборах в Саксонии и Тюрингии: "Результаты причиняют боль"

Министр финансов ФРГ и лидер Свободных демократов Кристиан Линднер огорчён результатами региональных выборов в Саксонии и Тюрингии. В воскресенье состоялись выборы в земельные парламенты Саксонии и Тюрингии. Согласно данным опросов на выходе с избирательных участков, СвДП не преодолела 5%-ный барьер ни в одной из двух земель, что означает её исключение из законодательных органов.
"Результаты причиняют боль. Но не сомневайтесь, мы не откажемся от борьбы за либеральные ценности. Уже завтра борьба продолжится. Другим партиям демократического центра есть над чем подумать", — написал Линднер в соцсети Х.
По данным опросов, в Тюрингии с результатом 30,5% победит правая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ), что может стать её первой победой на региональном уровне. В Саксонии прогнозируется победа ХДС с 31,5% голосов, в то время как АдГ отстаёт всего на 1,5 процентных пункта.
Фото: сommons.wikimedia.org/Kevin Schneider (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)
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