Президент Польши Анджей Дуда решительно опроверг обвинения в сговоре с Владимиром Зеленским по поводу терактов на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2". В эфире телеканала Republika он назвал эти заявления "абсурдными", подчеркнув, что такие обвинения выглядят как часть "игры", направленной на дискредитацию Варшавы, возможно, в интересах Москвы.

Дуда выразил недоумение по поводу подобных заявлений, особенно со стороны бывших официальных лиц Германии, отметив, что Польша остаётся союзником ФРГ. Он также напомнил, что проекты "Северного потока" были выгодны Москве и Берлину, но создавали угрозу для энергетической безопасности Центральной Европы, что противоречило интересам региона.

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