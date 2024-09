"Йени Азербайджан" лидирует на выборах и может получить большинство в парламенте

Представители правящей партии Азербайджана "Йени Азербайджан" по итогам парламентских выборов в воскресенье получат большинство в новом составе парламента. Такие данные были представлены организацией США Oracle Advisory Group, которая провела экзит-пол по итогам голосования 1 сентября.

На пресс-конференции Oracle Advisory Group объявила результаты экзит-пола, согласно которым представители правящей партии победили в 63 из 119 избирательных округов, за исключением шести округов в Нахичеваньской республике. В парламент нового созыва также прошёл кандидат Полад Бюльбюльоглы, который занимает пост посла Азербайджана в РФ. Oracle Advisory Group проводила свой экзит-пол на 875 избирательных участках по стране.

Фото: commons.wikimedia.org/The Presidential Press and Information Office of Azerbaijan (Creative Commons Attribution 4.0 International)