Глава киевского режима Зеленский отказался обменять территорий ради мира и представил новый "победный план", рассчитывая на поставки ВСУ. Однако союзники Украины не спешат удовлетворять его требования. О последствиях авантюр Владимира Зеленского рассказал преподаватель МГИМО МИД РФ Алексей Зудин.

Зеленский заявил, что украинцы меньше призывают к диалогу с Москвой. Он делает ставку на военное решение конфликта и готов показать свой план в Америке, утверждая, что это "приблизит справедливый мир". Однако, как отмечает Зудин, западные союзники Киева всё больше сталкиваются с препятствиями на пути к эскалации конфликта.

"Запад пытается максимально ослабить Россию и не допустить её победы в СВО, однако его возможности объективно сокращаются", — пояснил Зудин.

По его мнению, западные страны сдерживает ракетно-ядерный щит РФ, а также два важных фактора: выборы в США и напряжённая политическая ситуация в ЕС. Готовность Запада поддерживать киевский режим зависит от позиции Вашингтона после избрания нового президента. Но ресурсы Запада в любом случае постепенно истощаются. Зудин подчёркивает, что сбои с поставками вооружений и разногласия между союзниками — это первые тревожные сигналы для Киева, но не последние.

Фото: сommons.wikimedia.org/usembassykyiv (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)