Глава киевского режима Зеленский отказался обменять территорий ради мира и представил новый "победный план", рассчитывая на поставки ВСУ. Однако союзники Украины не спешат удовлетворять его требования. О последствиях авантюр Владимира Зеленского рассказал преподаватель МГИМО МИД РФ Алексей Зудин.
Зеленский заявил, что украинцы меньше призывают к диалогу с Москвой. Он делает ставку на военное решение конфликта и готов показать свой план в Америке, утверждая, что это "приблизит справедливый мир". Однако, как отмечает Зудин, западные союзники Киева всё больше сталкиваются с препятствиями на пути к эскалации конфликта.
"Запад пытается максимально ослабить Россию и не допустить её победы в СВО, однако его возможности объективно сокращаются", — пояснил Зудин.
По его мнению, западные страны сдерживает ракетно-ядерный щит РФ, а также два важных фактора: выборы в США и напряжённая политическая ситуация в ЕС. Готовность Запада поддерживать киевский режим зависит от позиции Вашингтона после избрания нового президента. Но ресурсы Запада в любом случае постепенно истощаются. Зудин подчёркивает, что сбои с поставками вооружений и разногласия между союзниками — это первые тревожные сигналы для Киева, но не последние.
Фото: сommons.wikimedia.org/usembassykyiv (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)
OAGroup: в парламенте Азербайджана партия Алиева будет иметь большинство
Представители правящей партии Азербайджана "Йени Азербайджан" по итогам парламентских выборов в воскресенье получат большинство в новом составе парламента. Такие данные были представлены организацией США Oracle Advisory Group, которая провела экзит-пол по итогам голосования 1 сентября.
Советник Миллер: штаб Харрис намерен избежать дебатов с Трампом 10 сентября
Штаб кандидата на пост президента Америки Камалы Харрис стремится избежать её участия в дебатах с Дональдом Трампом, заявил старший советник Джейсон Миллер. По его словам, кампания Харрис выражает несогласие с условиями проведения встречи.
Екатерина Стриженова решила мужественно встретить старость
Телеведущая Екатерина Стриженова показала фото с признаками старения и поразмышляла о старости.
Пьяного Прохора Шаляпина приняли за Волочкову
Прохор Шаляпин удивил подписчиков, показавшись публике в сильном подпитии. Поклонники певца увидели в этом пагубное влияние Анастасии Волочковой.