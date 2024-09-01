Штаб кандидата на пост президента Америки Камалы Харрис стремится избежать её участия в дебатах с Дональдом Трампом, заявил старший советник Джейсон Миллер. По его словам, кампания Харрис выражает несогласие с условиями проведения встречи.
"Команда Харрис готовит её к дебатам, и они поняли, с кем имеют дело", — сказал Миллер в интервью Fox News.
Он добавил, что кампания Харрис хочет избежать дебатов. Правила, на которые сейчас ссылается кампания Трампа, изначально были предложены демократами и согласованы с каналом ABC. Ранее было объявлено, что штабы кандидатов договорились об условиях первых дебатов Трампа и Харрис 10 сентября в Филадельфии. Трансляцию будет вести ABC. Кандидаты не получат вопросов заранее и не смогут пользоваться подсказками, процесс будет проходить в течение полутора часов.
Споры разгорелись вокруг правила работы микрофонов. Во время первых дебатов Трампа и Джо Байдена микрофоны включались только у выступающего. Сейчас штаб Трампа настаивает на сохранении этих правил, тогда как кампания Харрис выступает против. Ранее Харрис в соцсетях заявила, что претенденты на высший пост должны дискутировать открыто, добавив, что если окружение Трампа не доверяет ему настолько, чтобы оставить микрофон включённым, то не должен доверять и народ.
Фото: сommons.wikimedia.org/Office of Senator Kamala Harris (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)
OAGroup: в парламенте Азербайджана партия Алиева будет иметь большинство
Представители правящей партии Азербайджана "Йени Азербайджан" по итогам парламентских выборов в воскресенье получат большинство в новом составе парламента. Такие данные были представлены организацией США Oracle Advisory Group, которая провела экзит-пол по итогам голосования 1 сентября.
Политолог Зудин: Запад ограничен в попытках ослабить Россию
Глава киевского режима Зеленский отказался обменять территорий ради мира и представил новый "победный план", рассчитывая на поставки ВСУ. Однако союзники Украины не спешат удовлетворять его требования. О последствиях авантюр Владимира Зеленского рассказал преподаватель МГИМО МИД РФ Алексей Зудин.
Екатерина Стриженова решила мужественно встретить старость
Телеведущая Екатерина Стриженова показала фото с признаками старения и поразмышляла о старости.
Пьяного Прохора Шаляпина приняли за Волочкову
Прохор Шаляпин удивил подписчиков, показавшись публике в сильном подпитии. Поклонники певца увидели в этом пагубное влияние Анастасии Волочковой.