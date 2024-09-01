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Советник Миллер: штаб Харрис намерен избежать дебатов с Трампом 10 сентября
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Миллер: Камала Харрис пытается избежать дебатов с Трампом, опасаясь проблем

Советник Миллер: штаб Харрис намерен избежать дебатов с Трампом 10 сентября

Штаб кандидата на пост президента Америки Камалы Харрис стремится избежать её участия в дебатах с Дональдом Трампом, заявил старший советник Джейсон Миллер. По его словам, кампания Харрис выражает несогласие с условиями проведения встречи.

"Команда Харрис готовит её к дебатам, и они поняли, с кем имеют дело", — сказал Миллер в интервью Fox News.

Он добавил, что кампания Харрис хочет избежать дебатов. Правила, на которые сейчас ссылается кампания Трампа, изначально были предложены демократами и согласованы с каналом ABC. Ранее было объявлено, что штабы кандидатов договорились об условиях первых дебатов Трампа и Харрис 10 сентября в Филадельфии. Трансляцию будет вести ABC. Кандидаты не получат вопросов заранее и не смогут пользоваться подсказками, процесс будет проходить в течение полутора часов.

Споры разгорелись вокруг правила работы микрофонов. Во время первых дебатов Трампа и Джо Байдена микрофоны включались только у выступающего. Сейчас штаб Трампа настаивает на сохранении этих правил, тогда как кампания Харрис выступает против. Ранее Харрис в соцсетях заявила, что претенденты на высший пост должны дискутировать открыто, добавив, что если окружение Трампа не доверяет ему настолько, чтобы оставить микрофон включённым, то не должен доверять и народ.

Фото: сommons.wikimedia.org/Office of Senator Kamala Harris (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)

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