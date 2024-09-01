В 20-летнюю годовщину теракта в Беслане террор вновь пересёк границу с Россией, сообщил депутат Султан Хамзаев. По его мнению, с тех пор РФ несёт бремя ликвидатора международного терроризма, что стало священным долгом в память о детях и доблестных силовиках.
"В 20-летнюю годовщину чудовищных событий террор опять пересёк границу Запада с Россией. Террористические атаки ВСУ на Белгородскую и Курскую области, обстрелы граждан — прямое продолжение террора 20-летней давности под новыми лозунгами", — заявил Хамзаев РИАН.
Как и тогда, жертвами становятся дети и старики, а под удары попадают школы, больницы и общественный транспорт. Люди задаются вопросом о причинах очередного теракта ВСУ.
"Первое сентября. 20 лет назад случилась чудовищная трагедия. Три дня террористы удерживали в спортзале школы в Беслане 1 128 человек. Погибли 186 детей, 111 близких учащихся, 17 учителей и сотрудников школы. Тот теракт потряс весь мир, кроме руководства стран, чьи спецслужбы вели террористов, включая организатора нападения Басаева", — подчеркнул Хамзаев.
Вместо Басаева сегодня Зеленский с армией полевых командиров, получающих команды из тех же кабинетов, что и 20-25 лет назад, отметил параллели Хамзаев. Он подчеркнул, что под руководством Владимира Путина курс на очищение мира от угрозы продолжается, и Западу стоит напомнить о главном: однажды они начнут страдать от своего же меча.
"Разнузданный терроризм и к ним придёт, все их милитаризованные проекты ударят по ним самим", — заключил депутат.
Фото: commons.wikimedia.org/AleksAleksAleks (Creative Commons Attribution 4.0 International)
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