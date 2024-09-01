Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 31.08.2024 : 91,1868
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 31.08.2024 : 100,7622
Депутат Хамзаев: Террор пересёк границу РФ через 20 лет после теракта в школе Беслана
  1. Главная
  2. Страна

Хамзаев о повторении террора в России спустя 20 лет после трагедии в Беслане

Депутат Хамзаев: Террор пересёк границу РФ через 20 лет после теракта в школе Беслана

В 20-летнюю годовщину теракта в Беслане террор вновь пересёк границу с Россией, сообщил депутат Султан Хамзаев. По его мнению, с тех пор РФ несёт бремя ликвидатора международного терроризма, что стало священным долгом в память о детях и доблестных силовиках.

"В 20-летнюю годовщину чудовищных событий террор опять пересёк границу Запада с Россией. Террористические атаки ВСУ на Белгородскую и Курскую области, обстрелы граждан — прямое продолжение террора 20-летней давности под новыми лозунгами", — заявил Хамзаев РИАН.

Как и тогда, жертвами становятся дети и старики, а под удары попадают школы, больницы и общественный транспорт. Люди задаются вопросом о причинах очередного теракта ВСУ.

"Первое сентября. 20 лет назад случилась чудовищная трагедия. Три дня террористы удерживали в спортзале школы в Беслане 1 128 человек. Погибли 186 детей, 111 близких учащихся, 17 учителей и сотрудников школы. Тот теракт потряс весь мир, кроме руководства стран, чьи спецслужбы вели террористов, включая организатора нападения Басаева", — подчеркнул Хамзаев.

Вместо Басаева сегодня Зеленский с армией полевых командиров, получающих команды из тех же кабинетов, что и 20-25 лет назад, отметил параллели Хамзаев. Он подчеркнул, что под руководством Владимира Путина курс на очищение мира от угрозы продолжается, и Западу стоит напомнить о главном: однажды они начнут страдать от своего же меча.

"Разнузданный терроризм и к ним придёт, все их милитаризованные проекты ударят по ним самим", — заключил депутат.

Фото: commons.wikimedia.org/AleksAleksAleks (Creative Commons Attribution 4.0 International)

Мир

OAGroup: в парламенте Азербайджана партия Алиева будет иметь большинство

OAGroup: в парламенте Азербайджана партия Алиева будет иметь большинство

Представители правящей партии Азербайджана "Йени Азербайджан" по итогам парламентских выборов в воскресенье получат большинство в новом составе парламента. Такие данные были представлены организацией США Oracle Advisory Group, которая провела экзит-пол по итогам голосования 1 сентября.

Читать полностью
Политолог Зудин: Запад ограничен в попытках ослабить Россию

Политолог Зудин: Запад ограничен в попытках ослабить Россию

Глава киевского режима Зеленский отказался обменять территорий ради мира и представил новый "победный план", рассчитывая на поставки ВСУ. Однако союзники Украины не спешат удовлетворять его требования. О последствиях авантюр Владимира Зеленского рассказал преподаватель МГИМО МИД РФ Алексей Зудин.

Читать полностью

Общество

Екатерина Стриженова решила мужественно встретить старость

Екатерина Стриженова решила мужественно встретить старость

Телеведущая Екатерина Стриженова показала фото с признаками старения и поразмышляла о старости.

Читать полностью
Пьяного Прохора Шаляпина приняли за Волочкову

Пьяного Прохора Шаляпина приняли за Волочкову

Прохор Шаляпин удивил подписчиков, показавшись публике в сильном подпитии. Поклонники певца увидели в этом пагубное влияние Анастасии Волочковой.

Читать полностью

Новости