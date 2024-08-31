Лавров: В обозримом будущем ожидается встреча России, Ирана, Турции и Сирии

Министр МИД Сергей Лавров сообщил, что в обозримой перспективе пройдёт встреча Россия-Иран-Турция-Сирия, цель которой нормализовать отношения между Анкарой и Дамаском. В интервью RT Лавров отметил, что в 2023 году стороны уже встречались с участием Минобороны, МИД и спецслужб, обсуждая условия для улучшения отношений.

"Сейчас исходим из целесообразности подготовить новую встречу. Уверен, она состоится в обозримой перспективе. Мы заинтересованы, чтобы наши партнёры в Дамаске и Анкаре нормализовали отношения", — заявил Лавров.

Министр подчеркнул, что тёплые отношения президентов Сирии Асада и Турции Эрдогана до начала "арабской весны" могут сыграть позитивно в процессе нормализации. По словам Лаврова, предыдущая встреча в формате Россия-Иран-Турция-Сирия была полезной, но не привела к конкретным договорённостям.

"Сирия считает, что для продолжения процесса нужно чётко решить порядок эвакуации турецких контингентов. Турки готовы, но конкретные параметры не удаётся согласовать. Речь о возвращении беженцев, о мерах для подавления террористической угрозы. Всё это в работе", — добавил Лавров.

Он также выразил надежду на диалог с сирийскими курдами, которые были использованы Вашингтоном для создания "квазигосударства" в Заевфратье. В последнее время появлялась информация о встрече Асада и Эрдогана, причём обсуждались варианты переговоров в Багдаде или в Москве. Замглавы МИД РФ Михаил Богданов ранее сообщал, что Россия готова принять эту встречу.

Главы МИД четырёх стран встретились в Москве 10 мая 2023-го, после чего было решено подготовить проект дорожной карты для Турции и Сирии. Однако позднее Асад отметил, что хотя посредники — Россия, Иран и Ирак — сделали попытки примирения, прогресса нет.

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