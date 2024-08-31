Лавров о позиции Ирана: избегание провокаций и отказ от большой войны

Министр МИД Сергей Лавров заявил, что Тегеран категорически не желает втягиваться в широкомасштабные бои и поддаваться на провокации. В интервью RT для "Мостов на Восток" Лавров подчеркнул, что Иран демонстрирует сдержанность.

"Иран категорически не хочет втягиваться ни в какие широкомасштабные боестолновения. Его пытаются провоцировать. Убийство лидера ХАМАС Хании в Тегеране — это провокация. Тогда Иран заявил, что оставляет за собой право отреагировать, потому что были нарушены территориальная целостность и суверенитет страны — сознательно ликвидирован гость правительства Ирана", — отметил Лавров.

По мнению Лаврова, Израиль стремится воспользоваться ситуацией, чтобы раз и навсегда решить проблемы с ХАМАС, "Хезболлах" и группировками в Сирии и Ираке. Министр обвинил Запад в двойных стандартах, отмечая, что его риторика об уважении суверенитета стран расходится с реальными действиями, особенно в отношении палестинского вопроса.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после убийства командующего "Хезболлах" Фуада Шукра и главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании. Иран и "Хезболлах" обещали ответить на действия Тель-Авива, который заявил о готовности к любому развитию событий.

Фото: commons.wikimedia.org/Sebastian Zwez (Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported)