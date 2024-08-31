Вступление Сербии в ЕС под вопросом: Вучич о реальных сроках

Президент Сербии Александар Вучич не ожидает вступления своей страны в ЕС ранее 2030 года, он сомневается в реальных перспективах расширения Евросоюза. Выступая на конференции Globsec в Праге, Вучич подчеркнул, что не оптимист в этом вопросе.
"Я оптимист? Нет. Все видят шансы, но я не верю, что мы станем частью ЕС в 2028 году. Есть много проблем. Прежде всего, интересы ЕС, которые отличаются от наших. Если некоторые из нас и станут членами ЕС, то не раньше 2030 года, хотя это лишь моя оценка", — объяснил лидер.
Вучич также подчеркнул, что не собирается давать ложные обещания относительно скорого вступления Сербии в ЕС.
"Я пришёл не для того, чтобы лгать. Вы хотели услышать "да, мы станем частью ЕС в 2028 году", но это не произошло", — сказал он, обращаясь к администратору мероприятия.
Ранее Вучич уже выражал сомнения в возможности выполнения амбициозных планов по расширению ЕС к 2030 году, назвав их "красивыми желаниями". Сейчас кандидатами на вступление в ЕС являются девять стран, включая Сербию. Брюссель продолжает оказывать давление на Белград, чтобы добиться согласия на предоставление статуса кандидата непризнанному Косово, что фактически означало бы признание его независимости.
Фото: commons.wikimedia.org/Guelland/ MSC (Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported)
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