Париж требует отставки: сотни протестующих вышли против Макрона

По призыву партии "Патриоты" в Париже прошёл митинг с требованием отставки президента Франции Эмманюэля Макрона. Манифестация собрала сотни человек на площади Данфер-Рошро в субботу на фоне политического кризиса в стране. Уже более 45 дней после парламентских выборов правительство не сформировано, что вызывает недовольство у населения.
Протестующие активно выражали своё несогласие с политикой Макрона, скандируя лозунги: "Макрона в отставку!", "Макрон, тебе конец: французы на улицах!". Плакаты митингующих не оставляют сомнений в настроениях: "Демократия Франции подорвана, всё разрушено, убирайся!", "Ради суверенитета остановим Макрона", "Противостоим глубинному государству и его марионеткам Макрону, Шольцу, Зеленскому!".
Участники митинга могут запустить процедуру отстранения лидера от должности. Для этого требуется инициатива 58 депутатов, чтобы активировать механизм 68 статьи Конституции. Данная статья предусматривает возможность отстранения главы государства в случае, если он нарушает обязанности.
Один из участников протеста Жером высказался о ситуации: "Макрон нарушил Конституцию, не признав итоги выборов, он не считается с народом. Мы переносили отпуска ради голосования. И ради чего? Макрон должен уйти".
Фото: commons.wikimedia.org/Пресс-служба Президента Российской Федерации (Creative Commons Attribution 4.0 International)
Вучич усомнился во вступлении Сербии в ЕС до 2030 года
Президент Сербии Александар Вучич не ожидает вступления своей страны в ЕС ранее 2030 года, он сомневается в реальных перспективах расширения Евросоюза. Выступая на конференции Globsec в Праге, Вучич подчеркнул, что не оптимист в этом вопросе.
Лавров назвал преступными методы наказания палестинцев за теракт ХАМАС
Глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью "Мостам на Восток" осудил методы коллективного наказания палестинцев после теракта 2023 года. Он назвал их преступными и отметил, что Москва осуждает действия ХАМАС.
Юрий Лоза раскритиковал "Новую волну" за выбор победителей: спеть им не дали
Певец Юрий Лоза нашёл ещё одно доказательство правоты своего подозрения, узнав, кто стал победителем конкурса "Новая волна" в Сочи.
В Telegram отказала функция "Найти людей рядом"
Функция "Найти людей рядом" в Telegram перестала работать. Она предназначена для быстрого обмена контактами с людьми поблизости, либо для поиска новых друзей. Однако сейчас при попытке ей воспользоваться мессенджер долго ищет аккаунты, но не выводит результат поиска.