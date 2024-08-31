Париж требует отставки: сотни протестующих вышли против Макрона

По призыву партии "Патриоты" в Париже прошёл митинг с требованием отставки президента Франции Эмманюэля Макрона. Манифестация собрала сотни человек на площади Данфер-Рошро в субботу на фоне политического кризиса в стране. Уже более 45 дней после парламентских выборов правительство не сформировано, что вызывает недовольство у населения.

Протестующие активно выражали своё несогласие с политикой Макрона, скандируя лозунги: "Макрона в отставку!", "Макрон, тебе конец: французы на улицах!". Плакаты митингующих не оставляют сомнений в настроениях: "Демократия Франции подорвана, всё разрушено, убирайся!", "Ради суверенитета остановим Макрона", "Противостоим глубинному государству и его марионеткам Макрону, Шольцу, Зеленскому!".

Участники митинга могут запустить процедуру отстранения лидера от должности. Для этого требуется инициатива 58 депутатов, чтобы активировать механизм 68 статьи Конституции. Данная статья предусматривает возможность отстранения главы государства в случае, если он нарушает обязанности.

Один из участников протеста Жером высказался о ситуации: "Макрон нарушил Конституцию, не признав итоги выборов, он не считается с народом. Мы переносили отпуска ради голосования. И ради чего? Макрон должен уйти".

Фото: commons.wikimedia.org/Пресс-служба Президента Российской Федерации (Creative Commons Attribution 4.0 International)