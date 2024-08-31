Лавров назвал методы коллективного наказания палестинцев преступными

Глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью "Мостам на Восток" осудил методы коллективного наказания палестинцев после теракта 2023 года. Он назвал их преступными и отметил, что Москва осуждает действия ХАМАС.
"Методы коллективного наказания палестинцев за теракт 7 октября, совершённый ХАМАС, который мы осудили, не менее преступны", — подчеркнул Лавров.
Ранее президент Владимир Путин также осудил действия в анклаве Газы в ответ на теракт в Израиле, назвав их "тотальным уничтожением гражданских".
С каждым днём в секторе Газа обостряется проблема с вывозом отходов: ежедневно в Сети появляются кадры с горами мусора в частях анклава. Наиболее остра ситуация в Дейр аль-Балахе и Хан Юнисе, где работа муниципальных служб фактически парализована.
Длительное сохранение проблемы с мусором увеличивает риски эпидемий, в том числе и полиомиелита, первый за 25 лет случай зафиксирован в центре сектора Газа. Ситуация осложняется плотным проживанием населения в гуманитарной зоне, что приводит к быстрому распространению болезней.
Фото: commons.wikimedia.org/Пресс-служба Президента Российской Федерации (Creative Commons Attribution 4.0 International)
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