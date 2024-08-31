Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 31.08.2024 : 91,1868
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 31.08.2024 : 100,7622
Лавров назвал преступными методы наказания палестинцев за теракт ХАМАС
  1. Главная
  2. Мир

Лавров назвал методы коллективного наказания палестинцев преступными

Лавров назвал преступными методы наказания палестинцев за теракт ХАМАС

Глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью "Мостам на Восток" осудил методы коллективного наказания палестинцев после теракта 2023 года. Он назвал их преступными и отметил, что Москва осуждает действия ХАМАС.

"Методы коллективного наказания палестинцев за теракт 7 октября, совершённый ХАМАС, который мы осудили, не менее преступны", — подчеркнул Лавров.

Ранее президент Владимир Путин также осудил действия в анклаве Газы в ответ на теракт в Израиле, назвав их "тотальным уничтожением гражданских".

С каждым днём в секторе Газа обостряется проблема с вывозом отходов: ежедневно в Сети появляются кадры с горами мусора в частях анклава. Наиболее остра ситуация в Дейр аль-Балахе и Хан Юнисе, где работа муниципальных служб фактически парализована.

Длительное сохранение проблемы с мусором увеличивает риски эпидемий, в том числе и полиомиелита, первый за 25 лет случай зафиксирован в центре сектора Газа. Ситуация осложняется плотным проживанием населения в гуманитарной зоне, что приводит к быстрому распространению болезней.

Фото: commons.wikimedia.org/Пресс-служба Президента Российской Федерации (Creative Commons Attribution 4.0 International)




Мир

Политолог Топорнин связал охлаждение между Москвой и Белградом с давлением ЕС

Политолог Топорнин связал охлаждение между Москвой и Белградом с давлением ЕС

Охлаждение взаимоотношений между РФ и Сербией связано с политическим давлением ЕС на Белград, считает Николай Топорнин, доцент МГИМО. В разговоре с "Лентой.ру" он пояснил, что Сербия как кандидат в ЕС сталкивается с противоречием между официальной позицией и развитием контактов с Москвой.

Читать полностью
Кандидат в президенты Польши Ментцен готов расстрелять нелегалов на границе

Кандидат в президенты Польши Ментцен готов расстрелять нелегалов на границе

Претендент на пост лидера Польши Славомир Ментцен заявил, что в случае его избрания нелегальных мигрантов будут расстреливать при пересечении границы. На съезде партии "Новая надежда" в Варшаве он отметил, что данные меры защитят государственную границу.

Читать полностью

Общество

Юрий Лоза раскритиковал

Юрий Лоза раскритиковал "Новую волну" за выбор победителей: спеть им не дали

Певец Юрий Лоза нашёл ещё одно доказательство правоты своего подозрения, узнав, кто стал победителем конкурса "Новая волна" в Сочи.

Читать полностью
В Telegram отказала функция

В Telegram отказала функция "Найти людей рядом"

Функция "Найти людей рядом" в Telegram перестала работать. Она предназначена для быстрого обмена контактами с людьми поблизости, либо для поиска новых друзей. Однако сейчас при попытке ей воспользоваться мессенджер долго ищет аккаунты, но не выводит результат поиска.

Читать полностью

Новости