ЕС давит на Сербию: политолог объяснил охлаждение отношений с Россией

Охлаждение взаимоотношений между РФ и Сербией связано с политическим давлением ЕС на Белград, считает Николай Топорнин, доцент МГИМО. В разговоре с "Лентой.ру" он пояснил, что Сербия как кандидат в ЕС сталкивается с противоречием между официальной позицией и развитием контактов с Москвой.

"Сербия — это кандидат на вступление в ЕС, это позиция Белграда, и Вучич не раз об этом говорил. Эта позиция вступает в противоречие с развитием контактов с Россией, поскольку ЕС просит Сербию ограничивать контакты и намекает, что надо присоединиться к европейским санкциям. Сербия этого пока не сделала и не намеревается", — отметил Топорнин.

По его мнению, несколько факторов, включая политическую ситуацию и усиление санкционного давления на РФ со стороны Запада, влияют на отношения Москвы и Белграда. Сербия вынуждена лавировать, чтобы поддерживать рациональные отношения со всеми, что приводит к уменьшению интенсивности диалога с Россией. Президент Сербии Александр Вучич также признал, что не общался с Владимиром Путиным с начала СВО на Украине.

"Какое взаимодействие у меня с Путиным? Я не разговаривал с ним 2,5 года", — заявил Вучич, добавив, что Сербия остаётся на европейском пути, несмотря на связи с Россией.

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