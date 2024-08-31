Кандидат в президенты Польши Ментцен пообещал стрелять в мигрантов

Претендент на пост лидера Польши Славомир Ментцен заявил, что в случае его избрания нелегальных мигрантов будут расстреливать при пересечении границы. На съезде партии "Новая надежда" в Варшаве он отметил, что данные меры защитят государственную границу.
Ментцен как председатель партии в коалиции националистов "Конфедерация" пообещал бороться с левой идеологией, которую он считает распространённой как на Западе, так и в Польше, включая систему образования.
Ментцен, 37-летний депутат сейма Польши, прославился резкими заявлениями. В 2019 году он стал известен благодаря заявлению о "Пяти пунктах Конфедерации", включающих отказ от евреев, геев, абортов, налогов и ЕС. В своей речи на съезде он подчеркнул, что намерен стать активным президентом, который не будет подчиняться партийным лидерам и подписывать любые законы, предложенные председателем партии.
Фото: commons.wikimedia.org/Tomasz Molina (Creative Commons Attribution 4.0 International)
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