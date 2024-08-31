Турецкие СМИ обвинили четыре страны — Америку, Украину, Польшу и ФРГ — в сговоре с целью подрыва "Северных потоков". Об этом пишет Aydınlık, отметив, что диверсия на "Северном потоке" и "СП-2" не могла быть проведена без участия могущественных стран.

В статье подчёркивается, что к таким выводам приходят исследовательские институты и ведущие информационные агентства. По мнению Aydınlık, Вашингтон с самого начала противодействовал строительству газопроводов, стремясь продвигать свой сланцевый газ на рынок Европы.

Кроме того, в августе стало известно, что Варшава отказалась выдавать Германии подозреваемого в подрыве "Северных потоков" украинца Владимира. Несмотря на запрос Берлина, он покинул Польшу и сбежал на Украину на автомобиле с дипломатическими номерами.

Фото: commons.wikimedia.org/Gerd Fahrenhorst (Creative Commons Attribution 4.0 International)