Турецкие СМИ обвинили четыре страны — Америку, Украину, Польшу и ФРГ — в сговоре с целью подрыва "Северных потоков". Об этом пишет Aydınlık, отметив, что диверсия на "Северном потоке" и "СП-2" не могла быть проведена без участия могущественных стран.
В статье подчёркивается, что к таким выводам приходят исследовательские институты и ведущие информационные агентства. По мнению Aydınlık, Вашингтон с самого начала противодействовал строительству газопроводов, стремясь продвигать свой сланцевый газ на рынок Европы.
Кроме того, в августе стало известно, что Варшава отказалась выдавать Германии подозреваемого в подрыве "Северных потоков" украинца Владимира. Несмотря на запрос Берлина, он покинул Польшу и сбежал на Украину на автомобиле с дипломатическими номерами.
Фото: commons.wikimedia.org/Gerd Fahrenhorst (Creative Commons Attribution 4.0 International)
Кандидат в президенты Польши Ментцен готов расстрелять нелегалов на границе
Претендент на пост лидера Польши Славомир Ментцен заявил, что в случае его избрания нелегальных мигрантов будут расстреливать при пересечении границы. На съезде партии "Новая надежда" в Варшаве он отметил, что данные меры защитят государственную границу.
Премьер Армении Пашинян: основа взаимотношений с РФ – взаимоуважение
Премьер Армении Никол Пашинян заявил, что основным принципом отношений Еревана с Кремлём является взаимоуважение.
Ксения Собчак оценила новый образ Анджелины Джоли: "Немного моль"
Ксении Собчак не понравилось, как выглядит звезда Голливуда Анджелина Джоли с новым цветом волос.
Жена Дмитрия Диброва показала подросших сыновей
Супруга телеведущего Дмитрия Диброва Полина Диброва опубликовала фото в окружении очаровательных сыновей.