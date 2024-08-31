Пашинян о главном принципе отношений с Россией: взаимное уважение превыше всего

Премьер Армении Никол Пашинян заявил, что основным принципом отношений Еревана с Кремлём является взаимоуважение.

"Я контактирую с главой правительства России и президентом, наш рабочий жанр — взаимное уважение", — подчеркнул Пашинян на пресс-конференции в субботу.

Кроме того, Пашинян отметил, что в рамках союза ЕАЭС, членом которого является Ереван, обсуждаются вопросы эффективности экономического взаимодействия, свободного товарооборота, услуг и рабочей силы. Эти темы вызывают острые дискуссии, однако Ереван не является активнейшим участником этих обсуждений.

Ранее Пашинян заявил, что решение Армении заморозить участие в ОДКБ является достаточным, и в принятии других мер пока нет необходимости. Однако он также добавил, что заморозка участия не исключает пересмотра этого решения в будущем, если власти республики увидят в этом необходимость.

Фото: commons.wikimedia.org/Russian Presidential Executive Office (Creative Commons Attribution 4.0 International)