Пашинян о главном принципе отношений с Россией: взаимное уважение превыше всего

Премьер Армении Никол Пашинян заявил, что основным принципом отношений Еревана с Кремлём является взаимоуважение.
"Я контактирую с главой правительства России и президентом, наш рабочий жанр — взаимное уважение", — подчеркнул Пашинян на пресс-конференции в субботу.
Кроме того, Пашинян отметил, что в рамках союза ЕАЭС, членом которого является Ереван, обсуждаются вопросы эффективности экономического взаимодействия, свободного товарооборота, услуг и рабочей силы. Эти темы вызывают острые дискуссии, однако Ереван не является активнейшим участником этих обсуждений.
Ранее Пашинян заявил, что решение Армении заморозить участие в ОДКБ является достаточным, и в принятии других мер пока нет необходимости. Однако он также добавил, что заморозка участия не исключает пересмотра этого решения в будущем, если власти республики увидят в этом необходимость.
Фото: commons.wikimedia.org/Russian Presidential Executive Office (Creative Commons Attribution 4.0 International)
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