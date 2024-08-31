Турция хочет участвовать в создании спутника Владивостока: масштабные планы развития

Турецкие компании проявляют интерес к участию в проекте строительства города-спутника Владивостока, заявил РИАН глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.
"Мы получили запросы на участие в строительстве с Ближнего Востока. Турецкие подрядчики выражают интерес. Проект интересен всем нашим партнёрам — как традиционным, так и странам, которые сейчас активно развивают сотрудничество с Россией", — отметил Чекунков.
Министр подчеркнул, что таких стран в мире подавляющее большинство, нет ограниченного списка государств, которые могли бы быть вовлечены в этот проект.
"Следует учесть количество стран, участвующих в Восточном экономическом форуме, их несколько десятков. В 2023 году участвовали 62 страны. Мы приложим все усилия, чтобы проекты такого масштаба были привлекательны для инвесторов из как можно большего числа стран. ВЭФ в этом году может дать новый импульс переговорам", — уточнил министр.
Соглашение о создании города-спутника близ Владивостока было подписано на ВЭФ в 2021 году. Документ подписали Минвостокразвития, Корпорация развития Дальнего Востока, правительство Приморского края, ВЭБ.РФ и "Про Город". Согласно данным Минвостокразвития, под проект выделены три площадки в Надеждинском районе в пределах территории "Приморье" площадью 1 400 гектаров. Градостроительный потенциал оценивается в 2,5 миллиона квадратных метров недвижимости.
Фото: commons.wikimedia.org/Trt1978 (Creative Commons Attribution 4.0 International)
Кандидат в президенты Польши Ментцен готов расстрелять нелегалов на границе
Претендент на пост лидера Польши Славомир Ментцен заявил, что в случае его избрания нелегальных мигрантов будут расстреливать при пересечении границы. На съезде партии "Новая надежда" в Варшаве он отметил, что данные меры защитят государственную границу.
Aydınlık: Анкара обвинила США, Киев, Варшаву и ФРГ в теракте на "Северных потоках"
Турецкие СМИ обвинили четыре страны — Америку, Украину, Польшу и ФРГ — в сговоре с целью подрыва "Северных потоков". Об этом пишет Aydınlık, отметив, что диверсия на "Северном потоке" и "СП-2" не могла быть проведена без участия могущественных стран.
Ксения Собчак оценила новый образ Анджелины Джоли: "Немного моль"
Ксении Собчак не понравилось, как выглядит звезда Голливуда Анджелина Джоли с новым цветом волос.
Жена Дмитрия Диброва показала подросших сыновей
Супруга телеведущего Дмитрия Диброва Полина Диброва опубликовала фото в окружении очаровательных сыновей.