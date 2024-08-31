Турция хочет участвовать в создании спутника Владивостока: масштабные планы развития

Турецкие компании проявляют интерес к участию в проекте строительства города-спутника Владивостока, заявил РИАН глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.

"Мы получили запросы на участие в строительстве с Ближнего Востока. Турецкие подрядчики выражают интерес. Проект интересен всем нашим партнёрам — как традиционным, так и странам, которые сейчас активно развивают сотрудничество с Россией", — отметил Чекунков.

Министр подчеркнул, что таких стран в мире подавляющее большинство, нет ограниченного списка государств, которые могли бы быть вовлечены в этот проект.

"Следует учесть количество стран, участвующих в Восточном экономическом форуме, их несколько десятков. В 2023 году участвовали 62 страны. Мы приложим все усилия, чтобы проекты такого масштаба были привлекательны для инвесторов из как можно большего числа стран. ВЭФ в этом году может дать новый импульс переговорам", — уточнил министр.

Соглашение о создании города-спутника близ Владивостока было подписано на ВЭФ в 2021 году. Документ подписали Минвостокразвития, Корпорация развития Дальнего Востока, правительство Приморского края, ВЭБ.РФ и "Про Город". Согласно данным Минвостокразвития, под проект выделены три площадки в Надеждинском районе в пределах территории "Приморье" площадью 1 400 гектаров. Градостроительный потенциал оценивается в 2,5 миллиона квадратных метров недвижимости.

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