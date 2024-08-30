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Полковник Штрусс: Берлин завершил вывод ВС Германии из Нигера
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Германия завершила вывод войск из Нигера: 60 солдат и 146 тонн техники возвращены

Полковник Штрусс: Берлин завершил вывод ВС Германии из Нигера

ФРГ завершила вывод военного контингента из Нигера. Об этом стало известно во время церемонии в Ниамее от начштаба ВС страны Мамане Сани Киау и полковника Бундесвера Карстена Штрусса.

"МО Нигера и Минобороны ФРГ завершили вывод немецких сил и техники из Нигера 30 августа и присутствие на авиабазе 101 в Ниамее", — приводит AFP слова начальника штаба армии Нигера.

Он отметил, что операция по выводу войск прошла гладко благодаря координации между ВС Нигера и Германии. Как сообщается, пять грузовых бортов доставили в Германию 60 военных Бундесвера и 146 тонн техники. Вывод войск не означает окончания оборонного сотрудничества между странами, подчеркнул Киау.

"Обе стороны привержены поддерживать отношения в военной области", — заверил он.

ФРГ объявила 6 июля о прекращении эксплуатации авиатранспортной базы в Нигере и о выводе войск до 31 августа. В конце мая две страны договорились о продлении использования базы в Ниамее, но переговоры о пребывании контингента не увенчались успехом.

Фото: сommons.wikimedia.org/Spc. Maricris Cosejo (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)

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