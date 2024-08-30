Почему европейские мужчины не защищают женщин от мигрантов: мнение эксперта Докучаевой

Мужчины Европы боятся защищать своих жён и девушек от мигрантов, рассказали участницы телеконференции в ЕС "Эффективная городская самооборона для женщин". Ключевой причиной француженки и немки назвали отсутствие опыта в драках, страх испытать боль, получить травмы и умереть. Европейцы боятся ран и пособия по инвалидности, поэтому предпочитают звонить в полицию и ждать, когда женщин спасут правоохранители.

Не менее силён и страх оказаться за решёткой. Законодательство ЕС на стороне мигрантов, ответную реакцию коренного населения трактуют как ксенофобию или расизм. Мигранты нападают толпой, а применение подручных средств — это риск получить срок за превышение пределов самообороны. В итоге европейцы не вмешиваются ради собственной безопасности.

В 2024 году интервью с мигрантами из Африки в ЕС наглядно показало, что изнасилования европеек не вызывают у приезжих даже намёка на раскаяние, лишь бы громко не кричали, не заразили и не "залетели". По западным СМИ разлетелось видео: как и несколько лет назад в Кёльне, африканские мигранты насиловали девушек в парках, пока их мужья и парни кричали от страха, звонили в полицию и просили это прекратить. В драку ввязались лишь трое мужчин от 45 лет.

Обречена ли Европа в столкновении цивилизаций — коренного населения и мигрантов со средневековым менталитетом? Пройдена ли в ЕС точка невозврата, антимигрантские погромы в Великобритании — это агония? К примеру, в Бирмингеме за неполные 40 лет численность британцев сократилась с 83% до 42%, остальные — мигранты из Пакистана, Индии, Африки и Ближнего Востока. И что делать России, чтобы не повторить судьбу Европы? По данным Международной организации по миграции IOM, РФ вошла в первую тройку стран, принявших больше всего приезжих.

Проблемы миграции NewsInfo.Ru обсудил с Александрой Докучаевой, заместителем директора и завотделом диаспоры и миграции Института стран СНГ.

"С одной стороны, на Западе звучат лозунги о том, что они — открытое общество, и не могут отказать людям в праве на передвижение, с другой стороны — Польша, Венгрия закрываются от мигрантов. Там очень разная ситуация. А то, что европейцы боятся защищать своих женщин от мигрантов, что тут скажешь? Могу выразить сожаление о том, что мужчины в Европе утратили своё мужское начало, мужественность. Возможно, политика гендерных извращений просто заблокировала его у европейцев. Скорее всего, это связано с глобальным насаждением в западном мире гендерного равенства, доходящего до абсурда. Тем более, гендерных извращений. Мне кажется, это следствие политики, общей идеологии. Политики, которая изменяет и мораль общества. По крайней мере отказ защищать женщин я бы объяснила как раз тем, с чем мы не соглашаемся, сохраняя традиционные ценности", — отметила эксперт.

Антимигрантские погромы в Британии — точка невозврата?

"Этот процесс показывает, что бесконтрольная миграционная политика вызывает протест у коренного населения. Возможно, протесты повлияют на изменение политики беспредела открытых дверей", — предположила Александра Докучаева.

Что делать России, чтобы не повторить путь Европы в отношении мигрантов?

"Мы принимаем немного других мигрантов. В большинстве своём это люди из постсоветских республик, и они не настолько чужие, как мигранты в Европе. Приезжают к нам в большей мере трудовые мигранты из республик, с которыми Россия имеет несколько договоров о взаимном сотрудничестве, у нас открытые границы. И поэтому здесь надо понимать, что просто закрыть границы — это политический вопрос с точки зрения влияния России на постсоветском пространстве", — подчеркнула эксперт.

Действительно, нужно активно наводить порядок и на границах, и в регистрации мигрантов. Главное, чтобы все приезжие в поисках работы могли эту работу найти и были зарегистрированы, считает Докучаева.

"Не так, как сейчас, когда люди находят крышу над головой, но не могут там зарегистрироваться. Этот вопрос с регистрацией надо решать, чтобы власть знала, где находятся люди. У нас здесь очень сложно, потому что селятся у частников, а они не хотят регистрировать, и тут ничего не поделаешь. Люди всё равно будут регистрироваться по фальшивым адресам, где их не найдут. Будут покупать эти адреса, что очень плохо. Им должно быть вменено в обязанность зарегистрироваться по месту пребывания, чтобы администрация брала их на учёт. На контроле прямо на границах у всех приезжающих нужно снимать отпечатки пальцев. Надо наводить порядок в миграционной сфере, искоренять коррупцию — то есть наводить порядок в органах, чтобы ни один случай, когда что-то сделано за деньги, не оставался безнаказанным. Вот тогда все приезжие будут знать: деньгами здесь ничего не решишь, как в других странах", — убеждена замдиректора Института стран СНГ

Например, в Америке ничего нельзя сделать за деньги в области миграции, там полицейский денег не возьмёт. Правда, он достаточно получает и имеет социальные гарантии, которых не захочет лишаться.

"У нас, к сожалению, в правоохранительных органах этого нет. Поэтому и берут деньги. Нет тех социальных гарантий, обеспечивающих порядок в обществе. Они должны иметь такие же социальные гарантии, как и те, кто идёт умирать за Россию. Должность оберегающего общественный порядок не менее важна, ведь здесь защита от врага на территории России. Полицейские должны иметь нормальное медицинское обеспечение, жильё, зарплату, а пойманных на взятке необходимо этого лишать. Вот главная причина. Вот, где нужно навести порядок самым строгим образом. И тогда нам не грозят истории Европы. У нас другие мигранты", — заключила специалист.

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