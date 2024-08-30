Монголия гарантировала Путину безопасность от ордера МУС во время визита

Монголия заверила Москву, что не исполнит ордер МУС на арест Владимира Путина в ходе его визита в страну. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на знакомых с подготовкой визита.

"По словам двух источников, осведомлённых о подготовке Кремля, Путин получил заверения перед визитом в Монголию в том, что его не арестуют по ордеру МУС", — утверждается в публикации.

Отмечается, что Монголия как член МУС формально обязана арестовать лидера РФ по ордеру суда. Однако страна дала Москве гарантии безопасности. Ранее пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что у Кремля нет опасений по поводу участия Монголии в Римском статуте МУС в связи с визитом президента. Столица РФ не придаёт значения решениям МУС, поскольку Россия не участница Римского Статута. Напомним, что 17 марта 2023-го МУС выдал ордер на арест Путина, связанный с ситуацией на Украине. Однако в Москве это решение сочли не имеющим юридической силы.

Фото: commons.wikimedia.org/Пресс-служба Президента России (Creative Commons Attribution 4.0 International)