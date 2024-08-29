Макрон: Я полностью беру на себя ответственность за гражданство Дурова

Президент Франции Макрон заявил, что берёт на себя полную ответственность за предоставление гражданства основателю Telegram Павлу Дурову. Об этом он сообщил в Белграде, передаёт BFMTV.

Дуров, помимо гражданства РФ, также имеет паспорта Франции, ОАЭ, Невиса. Французский паспорт он получил в 2021-м как "почётный иностранец, способствующий влиянию Франции". Ранее Le Monde сообщало о претензиях у МИД Франции к процедуре получения Дуровым гражданства. Ведомство посчитало, что условия для выдачи ему паспорта не были выполнены. Президент Франции также заявил, что не знал о прилёте Дурова во Францию и не планировал с ним встречаться.



Макрон и МИД не были предупреждены о задержании Дурова, сообщил ранее Reuters со ссылкой на прокуратуру Парижа. По данным агентства, расследование не связано с Вашингтоном. Также СМИ сообщали, что Дуров просил полицию поставить в известность основателя Iliad Ксавье Ньеля о том, что он находится под стражей. Ньель близок к президенту Франции.

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