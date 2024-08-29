Бразилия заморозила счета Starlink: Маск обвиняет судью в тирании

Счета компании Starlink Holding Илона Маска заморожены в Бразилии из-за отсутствия представителя в стране. Об этом пишет Metrópoles. Ранее G1 сообщал, что судья Верховного суда Бразилии ди Мораис потребовал от Маска назначить нового представителя для соцсети X в течение суток, иначе её работу приостановят.
"Советники из офиса Мораиса заявили, что у компании Маска Starlink Holding заблокировали счета. Менеджеры Starlink в Бразилии проинформированы", — пишет издание.
Илон Маск прокомментировал эту новость в соцсети X, назвав судью Мораиса "тираном".
Он также обвинил президента Бразилии да Силву в поддержке действий судьи, заявив: "Тиран Мораис — диктатор, а Лула — его прислужник".
Ранее Маск уже высказывался критически в адрес Мораиса, обвинив его в нарушении бразильской конституции и предложив судье уйти в отставку. В ответ на это суд Бразилии постановил начать расследование в отношении Маска. Миллиардер также утверждал, что его сотрудникам в Бразилии угрожали арестами на фоне конфликта с властями. Позже Маск сообщил, что соцсеть X получила запрос от палаты представителей Америки о предоставлении данных компании в Бразилии, которые якобы нарушают местное законодательство.
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