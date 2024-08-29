Швейцария пересматривает политику нейтралитета

Комиссия Федерального департамента обороны Швейцарии выступила за усиление связей с НАТО и увеличение военного бюджета до 1% ВВП к 2030-му. Эти рекомендации будут учтены при разработке стратегии на 2025 год. Комиссия представила свой доклад 29 августа, на разработку которого ушел год. Эксперты комиссии убеждены, что сотрудничество с НАТО и ЕС должно углубляться ради оборонного потенциала.
Кроме того, они отметили: "Швейцарский ОПК следует укрепить и адаптировать к новым угрозам. Это подразумевает стимулирование инноваций и доступ к совместным проектам ЕС и НАТО".
Большинство членов комиссии также высказались за более гибкий подход к запрету реэкспорта швейцарского оружия в конфликтные зоны.
"Политику нейтралитета необходимо пересмотреть, уделяя больше внимания её функции обеспечения безопасности и применяя её с большей гибкостью", — подчеркнули в комиссии.
Большинство её членов также порекомендовали "лучше согласовать политику нейтралитета с Уставом ООН и более чётко различать агрессора и жертву". Швейцарская народная партия, являющаяся крупнейшей в парламенте, выступила против сближения с НАТО и ЕС, подвергнув критике доклад комиссии.
Фото: commons.wikimedia.org/Estonian Foreign Ministry (Commons Attribution 2.0 Generic license)
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