Павел Дуров семь лет не видел отца: соседи рассказали о его затворнической жизни

Основатель Telegram Павел Дуров семь лет не навещал отца в Петербурге. Об этом сообщает "КП-Санкт-Петербург" со ссылкой на соседей Валерия Дурова. По словам соседей, Валерий Дуров ведёт затворнический образ жизни. Одна из соседок призналась, что хорошо помнит семью Дуровых. По её словам, около пяти лет назад родители Павла расстались. Валерий остался в квартире, а его жена с сыном Николаем переехали. Соседи отметили, что в юности Павел был обходительным, а его брата мать водила за руку.

"О том, как она возится с Николаем, все шушукались. А Дуров-старший живёт до сих пор. Он старенький уже", — рассказала соседка.

Она добавила, что дети к Валерию не приезжают. Павла Дурова задержали 24 августа в аэропорту Ле Бурже после прибытия из Азербайджана. Французская полиция заявила Reuters, что бизнесмену предъявлены обвинения в отказе сотрудничать по вопросам преступлений, связанных с Telegram. Прокуратура уточнила, что допрос Дурова проводится в рамках расследования, касающегося неназванного лица. Дело открыто 8 июля.

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