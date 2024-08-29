Подозреваемый в подрыве газопроводов "СП" и "СП-2" сбежал из Польши, воспользовавшись автомобилем посольства Украины. Об этом пишет Spiegel.

"Автомобиль был с дипломатическими номерами и использовался посольством Украины в Варшаве", — говорится в статье издания.

В материале также подчёркивается, что Варшава не проявила интереса к расследованию инцидента с подрывом газопроводов, отказавшись передать подозреваемого ФРГ. Владимир Ш., разыскиваемый властями Берлина по делу о подрыве газопроводов, бежал из Польши и пересёк границу с Украиной, сообщает Spiegel после проведения расследования вместе с каналом ZDF и радиостанцией в Дании DR.

Der Tagesspiegel пишет: "Детектив с "Северным потоком" держит мир в напряжении, однако улики ни к чему не ведут. Подозреваемые отрицают свою причастность к подрыву. Ни одна террористическая организация не взяла на себя ответственность. Все страны от Швеции до Польши и Дании завершили расследования. Только прокурор Германии подал ордер на арест гражданина Украины, который входил в состав "Андромеды", однако он покинул Польшу. По данным Wall Street Journal, след ведёт к Зеленскому и Валерию Залужному".

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