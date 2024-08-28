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Прокуратура Парижа: Дуров обвинён в шести правонарушениях
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Прокуратура Франции: Павел Дуров обвиняется в шести правонарушениях

Прокуратура Парижа: Дуров обвинён в шести правонарушениях

Основатель Telegram Павел Дуров обвиняется в шести правонарушениях и уголовных преступлениях, включая соучастие в администрировании онлайн-платформы для совершения незаконных транзакций. Об этом заявили в парижской прокуратуре.

"Павлу Дурову 28 августа предъявлено обвинение по всем преступлениям, указанным в изначальном обвинительном заключении", — говорится в заявлении прокуратуры.

Обвинения также включают отказ предоставить по запросу органов информацию или документы, сокрытие преступлений в составе ОПГ, соучастие в распространении ОПГ порнографических изображений несовершеннолетних. А также незаконный оборот наркотиков, мошенничество и прочее. Дуров выпущен под залог 5 млн евро. Он должен дважды в день отмечаться в полиции. Полицейский кортеж, в котором, предположительно, находится Дуров, покинул здание суда.

Фото: сommons.wikimedia.org/DonSimon (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)

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