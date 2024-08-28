Нетаньяху и Зеленский обсудили поддержку Украины и ситуацию на Ближнем Востоке

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху и Владимир Зеленский провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили ситуацию на Украине и на Ближнем Востоке. Об этом сообщил посол Тель-Авива в Киеве Михаил Бродский.
Согласно заявлению пресс-секретаря Зеленского Сергея Никифорова, Нетаньяху выразил поддержку суверенитету Украины, за что лидер киевского режима поблагодарил его и отметил участие Иерусалима в "саммите мира". Стороны договорились продолжать контакты в будущем.
Напомним, что ранее Financial Times сообщила о переговорах между Вашингтоном, Израилем и Киевом по возможной поставке до восьми ЗРК Patriot ВСУ. Постпред России при ООН Василий Небензя подчеркнул, что такая поставка не останется без внимания со стороны Кремля.
Фото: commons.wikimedia.org/DedaSasha (Creative Commons Attribution 4.0 International)
Прокуратура Парижа: Дуров обвинён в шести правонарушениях
Основатель Telegram Павел Дуров обвиняется в шести правонарушениях и уголовных преступлениях, включая соучастие в администрировании онлайн-платформы для совершения незаконных транзакций. Об этом заявили в парижской прокуратуре.
Словакия и Венгрия нашли альтернативные поставки нефти после ограничений для ЛУКОЙЛа
«Татнефть» компенсировала Словакии и Венгрии утраченные объемы нефти от ЛУКОЙЛа.
Родион Газманов показал архивное фото с отцом: "Он мог быть капитаном"
Сын певца Олега Газманова Родион Газманов продолжает делиться редкими снимками с отцом из прошлого.
Яна Рудковская прошагала по красной дорожке "Новой волны" за руку с сыном
Продюсер Яна Рудковская устроила дефиле в Сочи в ярком наряде в компании четырёхлетнего сына Арсения.