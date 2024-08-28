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Посол Бродский: Нетаньяху и Зеленский обсудили Ближний Восток и Украину
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Нетаньяху и Зеленский обсудили поддержку Украины и ситуацию на Ближнем Востоке

Посол Бродский: Нетаньяху и Зеленский обсудили Ближний Восток и Украину

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху и Владимир Зеленский провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили ситуацию на Украине и на Ближнем Востоке. Об этом сообщил посол Тель-Авива в Киеве Михаил Бродский.

Согласно заявлению пресс-секретаря Зеленского Сергея Никифорова, Нетаньяху выразил поддержку суверенитету Украины, за что лидер киевского режима поблагодарил его и отметил участие Иерусалима в "саммите мира". Стороны договорились продолжать контакты в будущем.

Напомним, что ранее Financial Times сообщила о переговорах между Вашингтоном, Израилем и Киевом по возможной поставке до восьми ЗРК Patriot ВСУ. Постпред России при ООН Василий Небензя подчеркнул, что такая поставка не останется без внимания со стороны Кремля.

Фото: commons.wikimedia.org/DedaSasha (Creative Commons Attribution 4.0 International)

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